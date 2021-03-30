BM’den ABD’ye 'Küresel Sorunlara Liderlik Edin' Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'taki sanal temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye oturumuna başkanlık ettikten sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’la görüştü. Blinken, BM yetkilileriyle yaptığı sanal görüşmelerin ardından da, ABD’de görevli yabancı gazeteciler için basın toplantısı düzenleyerek çeşitli soruları yanıtladı. Blinken’in BM yetkilileriyle düzenlediği sanal toplantılara, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Blinken ile görüşmesinde, ABD’nin yeni yönetiminin BM ile arasındaki işbirliğini güçlendirmek için şimdiye kadar yürüttüğü birçok girişimi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Guterres, ABD’yi salgın hastalığa karşı küresel düzeyde aşı yapılması planlamalarına ve iklim değişikliğiyle ilgili küresel hareketlere liderlik etmeye davet etti. BM Genel Sekreteri, ABD’nin Paris Anlaşması'na yeniden dönmesini, Dünya Sağlık Örgütü'yle yeniden çalışmaya başlamasını ve İnsan Hakları Konseyi ile yeniden işbirliği yapmasını, bir önceki yönetimin aksine çok taraflılığa yeniden dönüşü temsil etmeleri bakımından çok sevindirici bulduğunu ifade etti.

“Etkili bir ABD liderliğine ihtiyaç var” Guterres, “ABD'nin taahhüdü ve katkısı, COVID-19 salgınını ve karşılaştığımız birçok ciddi küresel sorunu çözmek için çok önemli. Salgını her yerde sona erdirmek için ısrar ediyorum. Küresel çapta bir aşı planına ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. ABD, bu konuda çok önemli bir rol oynayabilir. Bu acil durumda, böyle bir planı, insan gücünü geliştirmeyi ve koordine etmeyi ancak etkili bir Amerikan liderliğinde yürütebiliriz” diye konuştu. Paris'te verilen vaatleri yerine getirmek için küresel ısınmanın hızını büyük ölçüde yavaşlatma ve iklim değişikliği için harekete geçmenin gerektiğini kaydeden Guterres, “Bu konuda ABD'nin liderliğine çok güveniyoruz. John Kerry ile son temaslarımda, adaptasyon ve finansman konusunda çok güçlü bir şekilde çalışmaya oldukça istekli gördüm" dedi. “Barışı sağlamak için yeni bir harekete ihtiyaç var” Guterres, dünyada kalıcı barışın sağlanması ve insan hakları konusunda da ABD’nin katkısının önemine dikkat çekti. “Afganistan ve Yemen'de kalıcı anlaşmalara varmak için çalışacağız. Libya'da kalıcı barış çabalarımızı pekiştireceğiz. Suriye'de henüz gerçekleşmemiş siyasi diyalog yoluyla somut ilerleme sağlamak ve Ortadoğu barış sürecini yeniden başlatmak istiyoruz. Savaş bölgelerinden, kadınların ve kızların cinsiyet temelli bir şiddet salgınıyla karşı karşıya kaldığı insanların evlerine kadar, barış için yeni bir harekete ihtiyacımız var. Dünyanın her tarafında sistemik ırkçılığa, ayrımcılığa, zulme, kadınlara yönelik baskılara son verilmeli. Azınlıkların tüm haklarının korunmasını talep ediyoruz” dedi.

“BM ile işbirliği yapmamızda derin bir menfaatimiz var” ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, Guterres’in temel bir gerçeği yansıttığını ifade ettiğini, BM’nin çok taraflı sistemin dayanağı olduğunu belirterek, “Bu çok taraflı sistem ABD için hayati önem taşıyor. Gerek COVID-19 gerekse insanların hayatını etkileyecek sorunların çözümünde işbirliği yapmanın, koordine etmenin, sorunları birlikte çözmenin yollarını bulmalıyız. Birleşmiş Milletler, ülkelerin ortak zorluklar üzerinde çalışmak için bir araya geldiği yerdir. Bu nedenle BM ile işbirliği yapmamızda derin bir menfaatimiz var ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Başkan Biden'ın, çok taraflılığa olan bağlılığını biliyorsunuz. Daha önce de belirttiğiniz gibi, ister Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmak, ister Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları Konseyi'ni yeniden devreye sokmak olsun, bu taahhüdü ilk günden itibaren uygulamaya koyduk ve listemiz daha devam ediyor” dedi. “BM’ye sahip olduğumuz için minnettarız” Blinken, BM Genel Sekreteri Guterres’in dünyanın en zor işlerinden birini yaptığını belirterek, “Etiyopya'dan Burma'ya kadar dünya çapında karşılaştığımız birçok kriz ve zorlukla başa çıkma konusundaki liderliğinizi çok takdir ediyorum. Geniş ve zor bir gündemimiz var. Dünyanın en zor işlerinden birine yürüttüğünüzü düşünüyorum. Bu zor görevi yaptığınız için size ve güçlü bir ortak olarak Birleşmiş Milletler'e minnettarız” dedi.

Bozkır: “ABD BM’nin çok önemli bir dostu ve ortağıdır” ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 75. BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır’la da sanal ortamda görüştü. Bozkır, Genel Kurul başkanı olarak Blinken’ı sanal ortamda da olsa New York'taki Birleşmiş Milletler genel merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bozkır, COVID-19 salgını yüzünden, BM 75. Genel Kurul çalışmalarının bugüne kadar büyük zorluklar yaşansa da devam ettiğini kaydetti. Bozkır, tüm bu olumsuz şartlara rağmen Genel Kurul'un en çetin koşullarda bile hizmet ettiğini belirtti. Volkan Bozkır, ABD’nin BM için önemini belirterek, “ABD, BM’nin çok önemli bir dostu ve ortağıdır. Yeni ABD yönetiminin uluslararası kurumlarla yeniden etkileşime girmesinden, ortaklıklara ve ittifaklara güçlü bir bağlılık ifade etmesinden memnuniyet duyuyorum. ABD, örnek oluşturarak liderlik etme kapasitesine sahiptir” dedi. Bozkır, Blinken’a BM’nin mücadele verdiği temel küresel sorunları sıraladı. Mynmar’daki askeri darbe, Arakanlı Müslümanlar'ın durumu, Suriye, Filistin-İsrail gibi sorunların önemine işaret eden Bozkır, küresel sorunların çözümünde BM Genel Kurul kararlarının uygulanmasının önemine dikkat çekti.