BM'den ABD'ye Polis Müdahaleleriyle İlgili Uyarı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ABD’de Portland ve diğer şehirlerde, federal ve yerel güvenlik güçlerinin ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilere karşı orantısız ve aşırı güç kullandığı iddiaları ışığında ABD yönetimini eleştirdi.
BM insan hakları yetkilileri, Oregon eyaletinin Portland kentindeki gösterilerdeki sert müdahalenin endişe verici olduğunu ifade etti. BM yetkilileri, halkın barışçı protesto hakkı olduğunu ve bu hakkın gereksiz, orantısız ve ayrımcılığa dayalı müdahaleyle ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerin insan hakları ihlallerine neden olduğu yönündeki iddiaların tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiği çağrısı yapıldı; aşırı güç kullanımına maruz kalan ve başka istismarlarla karşılaşanların haklarını aramaları, hak ihlalinde bulunanların da hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, protestolarla ilgili haber yapan gazetecilerin ve şahısların da göstericiler gibi keyfi gözaltı tehdidi ve diğer insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olmaması gerektiğini söyledi.
Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minneapolis’te polis nezaretinde yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestolarda Portland’da son haftalarda gerginlik tırmanırken Trump yönetimi, eyalet yetkililerinin itirazlarına rağmen bölgede federal güvenlik güçlerini görevlendirdi.
“Kimliklerin belirlenememesi keyfi tutuklamaların önünü açabilir”
Bu güvenlik güçlerinin kamuflaj kıyafetleri içinde gözaltılar gerçekleştirdiği konusuna da değinen Throssell, “Barışçı protestocuların kimlikleri belirlenemeyen polis memurları tarafından gözaltına alındığı haberleri geliyor ve bu endişe verici çünkü gözaltına alınanlar yasal korumadan yoksun bırakılabilir ve keyfi tutuklama ve diğer insan hakları ihlallerinin de önü açılabilir” şeklinde konuştu.
Federal güvenlik güçlerini Portland’da devreye sokan Trump, konuyla ilgili açıklamasında yerel yetkililerin “anarşistler ve provokatörler karşısında kontrolu kaybettiğini” iddia ederek, yardım etmeye çalıştığını söylemişti.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Throssell ise eyaletlerde görevlendirilen federal güvenlik güçlerinin protestocuları caydırmak için güç kullanma tehdidinde bulunmamasının, yetkililerin görevi olduğunu söyledi ve “Bir olay olduğunda bundan kimin sorumlu olduğunun bulunabilmesi çok önemli” diyerek bu kişilerin kimliklerinin açık olması gerektiğinin altını çizdi.
Throssell ayrıca, “Polis rolünü üstlenenlerin kimliklerinin belirli olmaması keyfi gözaltı riskini ciddi oranda arttırır. Bu nedenle devreye sokulan güçlerinden hesap sorulabilmesi şart. Bu polislerin açık bir şekilde kimliklerinin tespit edilmesi çok önemli” dedi.