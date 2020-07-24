BM'den ABD'ye Polis Müdahaleleriyle İlgili Uyarı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ABD’de Portland ve diğer şehirlerde, federal ve yerel güvenlik güçlerinin ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilere karşı orantısız ve aşırı güç kullandığı iddiaları ışığında ABD yönetimini eleştirdi.

BM insan hakları yetkilileri, Oregon eyaletinin Portland kentindeki gösterilerdeki sert müdahalenin endişe verici olduğunu ifade etti. BM yetkilileri, halkın barışçı protesto hakkı olduğunu ve bu hakkın gereksiz, orantısız ve ayrımcılığa dayalı müdahaleyle ihlal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerin insan hakları ihlallerine neden olduğu yönündeki iddiaların tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiği çağrısı yapıldı; aşırı güç kullanımına maruz kalan ve başka istismarlarla karşılaşanların haklarını aramaları, hak ihlalinde bulunanların da hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, protestolarla ilgili haber yapan gazetecilerin ve şahısların da göstericiler gibi keyfi gözaltı tehdidi ve diğer insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olmaması gerektiğini söyledi.