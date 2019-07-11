Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ''Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek.'' dedi.

Griffiths, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldikten sonra Amerikan radyosu PRI'a açıklamalarda bulundu.

Pompeo ile görüşmesinde ABD yönetimine mesajının ne olduğu sorusuna Griffiths, ''Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek.'' yanıtını verdi.

Yemen'deki krizin "Suudi Arabistan ve İran arasındaki vekalet savaşının merkezi olduğu" belirtilerek, bölgesel çatışmanın engellenmesi için geç olup olmadığı sorusu yöneltilen Griffiths, ''Çok geç olduğunu düşünmüyorum. Ortada henüz sıcak bir savaş yok ama çok fazla ses var Husi hareketi içinde dahi. (Husiler) İran ve diğerleriyle savaş istemiyor. Hızlı ve ciddi bir şekilde gerginliğin azaltılması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Suudi Arabistan'ın sıcak bir savaşa girmesinin ne Yemen ne de bölge için iyi olacağını vurgulayan Griffiths, Yemen'deki insani durumun ise sürekli bu savaşı sona erdirmek için zaman kaybedilmemesi gerektiğini hatırlattığına dikkati çekti.