BM'den Afgan hükümeti ile Taliban'a ateşkes ve müzakere çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakerelere başlamaları çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Guterres, Afganistan'ın Gazne kentindeki Taliban saldırılarını kınadı.

Siviller ve sivil altyapılar hedef alınarak uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir barış için Afgan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakerele çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise Afganistan'ın Gazne kentine saldırı başlatan Taliban örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü, halkın içme suyu, yiyecek ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı belirtilmişti.

Kentte haberleşme ağlarının kesilmesinin ayrı bir sorun yaşattığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle kentteki hastanelerin yetersiz kaldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, günlerdir kentteki dükkan ve mağazaların kapalı olması nedeniyle yiyecek içecek fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekilmişti.