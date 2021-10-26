BM'den Afganistan Uyarısı

Birleşmiş Milletler'e bağlı iki kuruluşun yayınladığı son raporda, Afganistan’a yeterli insani yardımın acilen yapılmaması halinde ülkedeki durumun bir felakete dönüşebileceği belirtildi.

Raporda, yaklaşan kışla birlikte Afganistan’da yaşayan her iki kişiden birinin Kasım ayından Mart ayına kadar ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, insani bir felaketi önlemek için acil bir uluslararası müdahale gerektiği kaydedildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların sonrasında hazırlanan ortak raporda, Afganistan’daki 22,8 milyon insanın yaşamının, geçim kaynaklarının ve gıdaya erişiminin ciddi tehlikeler içerdiği belirtildi.

“Milyonlarca Afganlı açlık tehlikesiyle karşı karşıya”

Gıda ve Tarım Örgütü Direktörü QU Dongyu, Afganistan’daki son durumu endişeyle izlediklerini belirterek, ülkede yaşayan milyonların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Dongyu, yaklaşan kış mevsiminin ülkedeki insani yardım ihtiyacını tetikleyeceğini, milyonlarca Afganlının açlık tehditliyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dongyu, “Afganistan'da kışın yaklaşmasıyla birlikte milyonlar tehdit altında. Ülkenin büyük bir bölümünde yaşayan milyonlar tehlikede. Afganistan’da, çiftçiler, kadınlar, çocuklar, yaşlıların açlıktan ölmemesi için insani yardımı hızlandırmak zorundayız. Ülkede yaşanacak dondurucu kış mevsimi öncesi yardımların ulaşması gerekiyor. Bu bir ölüm kalım meselesi. İnsanların açlıktan ölmemesi için acilen verimli ve etkili bir şekilde gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak zorundayız. Afganistan’da yaklaşan insani felaketi bekleyip görmemezlikten gelemeyiz” dedi.

“Uluslararası toplum kontrolden çıkan kriz için bir araya gelmeli”

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Afganistan’da yaşanılabilecek olası bir insani felaketin önlenmesi için yapılacak yardımlar konusunda verilen uluslararası finansman taahhütlerinin derhal yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, “Afganistan’da açlık artıyor, çocuklar ölüyor. İnsanları verdiğimiz vaatlerle besleyemeyiz. Taahhütlerimiz nakit paraya dönüşmeli ve uluslararası toplum hızla kontrolden çıkan bu krizi ele almak için bir araya gelmeli” dedi.

Raporda, Afganistan’da insani yardımla ilgili Nisan ayında yapılan değerlendirmeden bu yana akut açlıkla karşı karşıya kalan Afganların sayısında yüzde 37'lik bir artış olduğu, açlık riskiyle karşı karşıya kalan ve bu yıl sonuna kadar akut yetersiz beslenmeden mustarip olması beklenen beş yaş altı 3,2 milyon çocuk olduğu belirtildi.

