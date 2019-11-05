HABER

BM'den Afrika'daki misyonlarında daha çok kadın görevlendirilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

BM'den Afrika'daki misyonlarında daha çok kadın görevlendirilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Afrika'da daha fazla kadın barış gücünün görevlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mohammed, BM ile Afrika Birliğinin Müşterek Dayanışma Birliği çerçevesinde Afrika'ya düzenlediği gezi hakkında BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Afrika'da barış gücü misyonu çerçevesinde kadınların görevlendirilmesinin "kritik öneme" sahip olduğunu söyledi.

Afrika'da BM barış gücü misyonunda görevli kadın sayısının artması gerektiğini vurgulayan Mohammed, kadın barış gücü görevlilerinin BM'nin bölgedeki çabalarına destek olduklarını ve bu çabaların güvenilirliğini artırdıklarını ifade etti.

Mohammed, "Kadınlar, bölgesel ara buluculuk yaptılar ve toplumlara kendilerini daha rahat hissettirdiler." diyerek, kadınların BM güvenlik misyonunda görev yaparken karşılaşabileceği zorlukların giderilmesi çağrısında da bulundu.

BM verilerine göre, dünyada yaklaşık 110 bin barış gücü görevlisinden sadece yüzde 4'ü kadın.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
Kaçak silah ürettiler: Ankara Organize ekipleri patlattıKaçak silah ürettiler: Ankara Organize ekipleri patlattı
Eğirdir Gölü’nde ele geçirilen 150 kerevit pinterine el konulduEğirdir Gölü’nde ele geçirilen 150 kerevit pinterine el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Amina Mohammed barış gücü Birleşmiş Milletler BM

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Bombalı araçla saldıran PKK/YPG'li terörist sağ yakalandı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.