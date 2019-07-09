BM'den anayasa komitesi için Şam'a ikna turu

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Rusya'nın ardından Suriye'de temaslarda bulunacak.Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de barış sürecini canlandırmak amacıyla anayasa komitesi kurulması gündemiyle Şam'a gitti.

Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomasi yürüten dördüncü BM temsilcisi olan Pedersen, Şam temaslarına ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Anayasa komitesini bir kapıyı aralama aracı olarak kullanıp, siyasi süreci ileri taşıyacağımız konusunda umutluyum" yazdı. Pedersen ayrıca İdlib'e yönelik operasyonun sona erdirilmesi için bir yol bulunacağı konusundaki umudunu dile getirdi.

Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi Pedersen'ın yarın Suriye hükümetinden üst düzey isimlerle bir araya geleceğini açıkladı. Şam yönetiminin Pedersen'ın önerdiği isimleri kabul etmesi durumunda komitenin Eylül'de çalışmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Pedersen'ın Şam ziyareti, Cuma günü Moskova'da Rus yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından geldi. Pedersen bu görüşmede Rusya'dan İdlib'de şiddet olaylarının sona ermesi ve anayasa komitesinin kurulması konusunda destek istedi.