BM'den Arakanlı Müslüman mültecileri desteklemeyi sürdürme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Arakanlı Müslümanların kritik ihtiyaçları için destek vermeyi sürdürmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ve BM yetkililerinin Bangladeş'in güneyinde Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaretlerinin sonunda yapılan açıklamada, bölgede büyük ilerleme kaydedildiği, ancak durumun özellikle kadın ve çocuklar için kırılganlığını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Arakanlı mültecilere eğitim, mesleki öğrenim ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatları yaratması aynı zamanda mültecileri Myanmar'a dönüşlerinde yeniden entegre olmaya hazırlaması gerektiği vurgulandı.

Filippo Grandi, Bangladeş'te 12 yaşından küçük 540 bin mülteci çocuğun neredeyse yarısının öğrenim göremediğini, diğer yarısına verilen eğitimin de çok sınırlı olduğunu belirterek, "Bu dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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