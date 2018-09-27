CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen önergeyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması ve gelecekte yapılacak bir yargılamaya dosya hazırlanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulması kararlaştırıldı.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konseyin 39. oturumunda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıklara yönelik hak ihlallerine ilişkin sunulan önerge 35 lehte, 3 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Oylamada Çin, Filipinler ve Burundi, önerge aleyhinde oy kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliğinin sunduğu önergenin kabul edilmesiyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulacak.

Mekanizma, sorumluların ortaya çıkarılması için delil toplayacak ve gelecekte yapılacak bir (uluslararası) yargılama için dosya hazırlayacak.