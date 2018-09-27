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BM'den Arakanlı Müslümanlar için "yeni mekanizma" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve diğer suçların tespiti için bağımsız bir mekanizma kurulmasını kabul etti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen önergeyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması ve gelecekte yapılacak bir yargılamaya dosya hazırlanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulması kararlaştırıldı.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konseyin 39. oturumunda, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıklara yönelik hak ihlallerine ilişkin sunulan önerge 35 lehte, 3 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Oylamada Çin, Filipinler ve Burundi, önerge aleyhinde oy kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliğinin sunduğu önergenin kabul edilmesiyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulacak.

Mekanizma, sorumluların ortaya çıkarılması için delil toplayacak ve gelecekte yapılacak bir (uluslararası) yargılama için dosya hazırlayacak.

BM'nin daha önce kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının en büyük sorumlusunun Myanmar ordusu olduğunu vurgulayarak, "Tatmadaw (Myanmar ordusu) hukukun üzerinde kaldıkça barış sağlanamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Bağımsız mekanizma kuruluncaya dek Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu görevine devam edecek.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 750 bine yaklaştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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