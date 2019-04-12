BM'den Assange için adil yargılama çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İngiliz makamlarına çağrıda bulunarak Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın adil yargılanmasını istedi.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Assange'ın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, "İlgili tüm makamlardan, gerçekleşebilecek herhangi bir iade süreci de dahil olmak üzere, Assange'ın adil yargılanma hakkını güvence altına almalarını bekliyoruz." dedi.

BM Kişilik Hakları Özel Raportörü Joseph Cannataci'nin Assange'ı ziyaret etmek için girişimlerinin devam ettiğini aktaran Shamdasani, BM'deki bazı insan hakları raportörlerinin aktif olarak Assange davasını takip ettiklerini anımsattı.

Sözcü Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Assange'ın tutuklanmasına sessiz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine ise "Kasti bir sessizlik söz konusu değil. Bu konuda (Bachelet'in) konuşmamasına yönelik bir karar alınmış da değil." dedi.