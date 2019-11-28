BM'den Atina'ya sığınmacı çağrısı

Grandi Avrupa’nın sığınmacı çocukları korumak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Yunan hükümetine çağrıda bulunarak, mülteci kamplarındaki koşulların iyileştirilmesini talep etti. Midilli’deki kampa gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Grandi, "(Sığınmacıların) böylesi sefil koşullarda yaşamasını kabul edemeyiz. Koşullar gerçekten çok kötü ve acilen düzeltilmesi gerekiyor" diye konuştu.

AB ülkeleri arasında mülteci krizinden en çok etkilen ülkenin Yunanistan olduğunun altını çizen Grandi, yanında bir yetişkin olmayan çocuk sığınmacılarla ilgili olarak Avrupa çapında bir çözüm çağrısı yaptı.

Grandi "Çocuklar, özellikle de tek başına seyahat eden çocuklarla ilgili çok büyük endişe duyuyorum. Şiddet ve istismara en açık olanlar onlar" diye konuştu.

Atina’nın kapalı merkez planı

Yunanistan'daki muhafazakar hükümet, ülkenin göç ve iltica politikalarını giderek sertleştiriyor. Atina son olarak Yunanistan'da kalmak için gerekli koşulları yerine getiremeyen kişilere "kapıların kapalı olacağına" vurgu yapmıştı. Hükümet ayrıca, Ege adalarında kapasitesinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in duyurduğu plana göre; Samos, Sakız Adası ve Midilli’deki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli bu kamplarda insanlık dışı koşullarda kalan toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bini "giriş-çıkış izinlerinin bulunmayacağı" kapalı merkezlere nakledilecek. Söz konusu merkezlerin Temmuz 2020'de hizmete girmesi planlanıyor.

Reuters'a göre geçen aylarda Türkiye'den gelen sığınmacı sayısında kaydedilen artış sonucunda, Yunan adalarındaki kamplarda kalan sığınmacı sayısının 37 bini aştığı kaydediliyor.

Reuters / BW,ET

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