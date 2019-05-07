CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden düşünce suçlusu kadın mahkum Alia Abdulnoor'u ölüme götüren koşulların araştırılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Abdulnoor'un 4 Mayıs'ta El Ayn şehrindeki Tawam hastanesinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Meme kanserine yakalandığı belirtilen Abdulnoor'un gerekli tedaviden mahrum bırakıldığı yönünde bilgiler olduğunu aktaran Shamdasani, bunun Abdulnoor'un aşağılayıcı koşullarda tutulduğu ve kendisine zalimce ve insanlık dışı muamele yapıldığı anlamına gelebileceğini vurguladı.

BAE makamlarını, Abdulnoor'un işkence ve kötü muameleye kaldığına ilişkin "güvenilir iddiaları" kapsayıcı şekilde soruşturmaya ve araştırmaya davet eden Shamdasani, şüphelilerin de adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

- BM serbest bırakılmasını istemişti

BM'nin sağlık konusundaki özel raportörü Dainius Puras öncülüğündeki bazı insan hakları uzmanları, "ölümcül derecede hasta olan ve işkence ile insanlık dışı muameleye maruz kaldığı" belirtilen gözaltındaki Alia Abdulnoor'un serbest bırakılması için BAE'ye 26 Şubat'ta çağrıda bulunmuştu.