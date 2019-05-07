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BM'den BAE'ye "Kanser hastası kadın mahkumun ölümünü araştır" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

BM, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden düşünce suçlusu kadın mahkum Alia Abdulnoor'u ölümünün araştırılması için BAE'ye çağrı yaptı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden düşünce suçlusu kadın mahkum Alia Abdulnoor'u ölüme götüren koşulların araştırılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Abdulnoor'un 4 Mayıs'ta El Ayn şehrindeki Tawam hastanesinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Meme kanserine yakalandığı belirtilen Abdulnoor'un gerekli tedaviden mahrum bırakıldığı yönünde bilgiler olduğunu aktaran Shamdasani, bunun Abdulnoor'un aşağılayıcı koşullarda tutulduğu ve kendisine zalimce ve insanlık dışı muamele yapıldığı anlamına gelebileceğini vurguladı.

BAE makamlarını, Abdulnoor'un işkence ve kötü muameleye kaldığına ilişkin "güvenilir iddiaları" kapsayıcı şekilde soruşturmaya ve araştırmaya davet eden Shamdasani, şüphelilerin de adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

- BM serbest bırakılmasını istemişti

BM'nin sağlık konusundaki özel raportörü Dainius Puras öncülüğündeki bazı insan hakları uzmanları, "ölümcül derecede hasta olan ve işkence ile insanlık dışı muameleye maruz kaldığı" belirtilen gözaltındaki Alia Abdulnoor'un serbest bırakılması için BAE'ye 26 Şubat'ta çağrıda bulunmuştu.

Abdulnoor'un fiziksel ve ruhsal sağlığından büyük endişe duyulduğunun altı çizilen açıklamada, "Edinilen bilgilere göre, bayan Abdulnoor 6 ay boyunca gizli gözaltı ve hücre hapsinde tutuldu. Ağır fiziksel ve psikolojik aşağılanmalara ve tehditlere maruz kaldı. İşkence altında yazılı bir itirafı imzalamak zorunda kaldı." ifadelerine yer verilmişti.

BAE Başsavcılığından dün yapılan yazılı açıklamada ise Alya Abdulnoor'un tedavi sürecinde gördüğü muamele ve ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ileri sürülmüştü.

- Yatağa kelepçeli halde öldü

BAE İnsan Hakları Merkezinin de aralarında bulunduğu kuruluşlar, cumartesi günü Abdulnoor'un ülkedeki hastanelerden birinde yatağa kelepçeli halde hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Alia Abdulnoor, "terör örgütü El-Kaide üyeleriyle iletişime geçmek, onlara maddi destek sağlamak ve devlete zarar verme kastıyla taraflı bilgiler yaymak" gibi suçlamalarla 2015 yılında gözaltına alınmıştı.

Abdulnoor, BAE Başsavcılığına göre kendisine yöneltilen suçlamaları itiraf etmesi nedeniyle 2017'de çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

- İşkence altında itiraf mektubunu imzaladı

BM'deki insan hakları yetkilileri, şubat ayında, Abdulnoor'un işkence altında itiraf mektubunu imzalamaya zorlandığını belirterek BAE'ye kadın tutukluyu serbest bırakma çağrısı yapmışlardı.

Açıklamada, Abdulnoor'un yatağa kelepçelendiği ve silahlı bir gözetime tabi tutulduğu yönündeki raporların endişe verici olduğu ifade edilmişti.

- Suriyeli ailelere yardım ettiği için gözaltına alındı

İnsan hakları kuruluşlarının raporları, hakkındaki suçlamaların aksine Abdulnoor'un savaş mağduru Suriyeli ailelere yardım ettiği ve onlar için bağış topladığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret ediyor.

Söz konusu raporlarda ayrıca cezaevine girdikten sonra hastalığı nükseden Abdulnoor'un kötü hapishane şartlarında yaşadığı ve etkili bir tedaviden mahrum bırakıldığı belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki açıklamalarında Abdulnoor'un serbest bırakılması yönünde çağrılarda bulunmuştu.

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BAE BM Kanser hastası kadın mahkum

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