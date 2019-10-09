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BM'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: - "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı''na ilişkin, "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı." dedi.

Haq, günlük basın brifinginde Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı''na ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirten Haq, "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı." ifadesini kullandı.

Genel Sekreterin Suriye'deki krizin askeri değil, kapsayıcı bir siyasi çözümle mümkün olduğuna inandığını aktaran Haq, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Suriye

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