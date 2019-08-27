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BM'den "Batı Şeria ve Gazze'de gerginlik tırmanabilir" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:11 | Son Güncelleme

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov: - "Batı Şeria ve Gazze'de artan şiddet olayları bölgesel gerginliği tırmandırabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Batı Şeria ve Gazze'de artan şiddet olaylarının bölgesel gerginliği tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ni telekonferans yoluyla bilgilendiren Mladenov, iki devletli çözüm konusunda siyasi iradenin olmaması, İsrail'in yerleşim birimleri ve genişleme planları da dahil atılan tek taraflı adımlar ve terör saldırılarının bölgede ''patlayıcı bir bileşen'' oluşturduğunu söyledi.

Mladenov, son bir aydır Batı Şeria ile Gazze ve çevresinde devam eden gerginliğe dikkati çekerek, ''Batı Şeria ve Gazze'de artan şiddet olayları bölgesel gerginliği tırmandırabilir.'' dedi.

Mladenov, İsrail ve Filistin'e sürdürülebilir ve adil bir barış için müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulundu.

Filistinli ve İsrailli sivillere yönelik tüm saldırıları kınayan Mladenov, bu tür tehlikeli saldırıların sadece gerginliği artırmak isteyen çevrelere hizmet ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria BM Filistin Gazze israil

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