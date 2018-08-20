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BM’den Bayram Öncesi Gazze’ye Yardım Çağrısı

20.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

BM İnsani İşler Koordinasyon Dairesi, Gazze’deki 250 hastaneyle, su ve su arıtma tesisinin en azından minimum düzeyde çalışabilmesi için acil olarak 4,5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı

BM’den Bayram Öncesi Gazze’ye Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Şeridi’nde sağlık ve çöp arıtma gibi temel hizmetlerin devamı için kaynak ayrılması konusunda çağrıda bulundu.

Çağrıyı BM İnsani İşler Koordinasyon Dairesi yaptı. Gazze Şeridi’ndeki 250 hastanenin, su ve su arıtma tesislerinin en azından minimum düzeyde çalışabilmesi için acil olarak en az 4 buçuk milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gazze’de elektrik kesintileri nedeniyle tesisler büyük ölçüde jeneratörlerle çalışıyor. Gazze sakinlerinin evlerine günde yalnızca dört saat elektrik veriliyor.

Mısır, İsrail ve son aylarda savaşın eşiğine kadar geldiği Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

İsrail ve Mısır, Gazze’ye Hamas’ın bölgede kontrol sağladığı 2007’den bu yana abluka uyguluyor.

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