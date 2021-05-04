BM'den Belçika'ya polis şiddeti uyarısı: 'Irkçılık endişe verici boyutta'

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Belçika polisi arasında ırkçılık ve şiddet olaylarının endişe verici boyutta olduğunu belirterek, kapsamlı bir soruşturma açılmasını istedi.

Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olan ülkelerdeki duruma ilişikin tespit ve önerilerde bulunan 18 insan hakları uzmanından oluşan komite, Belçika'daki durumu inceledi.

CERD, Belçika polisi hakkında, şiddet uygulama, etnik profil oluşturma ve nefret söylemine ilişkin haberlerde artış olduğuna dikkat çekti.

Komite, son dönemlerde yapılan koronavirüs önlemleri ile ırkçılık karşıtı gösterilerde yaşanan olayları örnek gösterdi.

Bu haberlerin endişe verici olduğunu vurgulayan komite, polisin dahil olduğu ırkçı eylemlerin kapsamlı ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını istedi. CERD, Belçika hükümetine, acilen etnik profil oluşturmaya yasak getirmesi önerisinde de bulundu.

CERD, daha önce de Belçika'da polis şiddeti, yapısal ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı daha kalıcı önlem ve uygulamaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.