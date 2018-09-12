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BM’den Bir İdlib Uyarısı Daha

12.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Suriye’nin kuzeybatısında 10 bin aşırıcıya karşı bir savaşın 3 milyon kişiyi rehin almaması gerektiği uyarısı yapıldı

BM’den Bir İdlib Uyarısı Daha

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Suriye’nin kuzeybatısında 10 bin aşırıcıya karşı bir savaşın 3 milyon kişiyi rehin almaması gerektiği uyarısı yapıldı. Raporda, Suriye askerlerinin İdlib’e beklenen saldırısının yanında ülkedeki diğer savaşların ufak kalacağı öngörüsünde bulunuldu.

BM Soruşturma Komisyonu, Suriye hükümeti güçlerinin ülkede üç kimyasal saldırı düzenlediğini ve sadece bu yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde Suriyeli erkek, kadın ve çocuğun yerlerinden olduğunu, bu kişilerin birçoğunun oldukça zor koşullarda yaşadığını belirtti.

Komisyon raporunda, sivillerin yaşamını gözetmeyecek şekilde İdlib’e bir saldırının “felaket boyutlarda insan hakları ve insani krize neden olabileceği” uyarısında bulundu. Raporda çatışmanın taraflarına uluslararası insani yasaların gerektirdiği şekilde sivilleri korumaları çağrısı yapıldı.

Suriye güçleri, ülkede muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’in yakınına asker yığarak, geniş çaplı bir operasyon hazırlığı yapıyor.

Muhalefeti destekleyen Türkiye ile Suriye hükümetini destekleyen Rusya ve İran arasında geçen Cuma günü Tahran’da yapılan zirveden bir çözüm çıkmamıştı.

Komisyon üyesi Hanny Megally raporun yayınlanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “İdlib bir sonraki katliam, Suriye’deki savaşlardaki son katliam olmamalı ve sağduyu üstün gelmeli” dedi. Magally, sivil nüfusun “teröre karşı bir savaşa rehin düşmemesi gerektiğini” vurguladı.

Komisyon başkanı Paulo Pinheiro da, İdlib konusunda karar alıcıların bölgedeki 3 milyon sivilin varlığını hesaba katması gerektiğini kaydetti.

Pinheiro, “10 bin silahlı kişiyle, teröristlerle savaşıyorsunuz ve savaşın bedeli 3 milyonluk nüfus olacak. Tabii ki teröristlere karşı savaşa diyecek birşeyimiz yok ama 1 milyon çocuk dahil 3 milyonun haklarını korumak için de birşeyler yapılmalı. İdlib’de olabilecekler yanında diğer tüm olaylar ufak kalıyor” diye konuştu.

Raporda Suriye hükümeti, hem geçen Nisan ayında doğu Guta’daki operasyonunda hem de İdlib’de klor gazıyla saldırılar düzenlemek ve savaş suçları işlemekle suçlandı. Hükümetin Guta’yı muhaliflerden geri almak için düzenlediği operasyonda yoğun sivil nüfusa sahip bölgelere ayrım gözetmeden çok sayıda saldırı düzenlediği belirtildi.

Raporda, bu yıl Suriye’de yerlerinden olanların sayısının 7 yıldır süren savaş süresince hiç görülmemiş boyutlara ulaştığı tespiti aktarıldı.

Raporda, ülkedeki birçok savaşta, ayrım gözetmeksizin saldırılması, koruma altındaki yerlere kasten saldırılması, yasaklı silahların kullanılması, talan ve zorla yerinden etme gibi savaş suçları işlendiği gözlemine yer verildi.

Raporda Türkiye de yer aldı

BM’nin raporunda Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili değerlendirmelere de yer verildi. Raporda, Türk güçlerinin Afrin’e operasyonlar sırasında, uluslararası hukuku ihlal edici şekilde gerekli tedbirleri almakta yetersiz kalmış olabileceği belirtildi.

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