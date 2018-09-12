BM’den Bir İdlib Uyarısı Daha

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda, Suriye’nin kuzeybatısında 10 bin aşırıcıya karşı bir savaşın 3 milyon kişiyi rehin almaması gerektiği uyarısı yapıldı. Raporda, Suriye askerlerinin İdlib’e beklenen saldırısının yanında ülkedeki diğer savaşların ufak kalacağı öngörüsünde bulunuldu.

BM Soruşturma Komisyonu, Suriye hükümeti güçlerinin ülkede üç kimyasal saldırı düzenlediğini ve sadece bu yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde Suriyeli erkek, kadın ve çocuğun yerlerinden olduğunu, bu kişilerin birçoğunun oldukça zor koşullarda yaşadığını belirtti.

Komisyon raporunda, sivillerin yaşamını gözetmeyecek şekilde İdlib’e bir saldırının “felaket boyutlarda insan hakları ve insani krize neden olabileceği” uyarısında bulundu. Raporda çatışmanın taraflarına uluslararası insani yasaların gerektirdiği şekilde sivilleri korumaları çağrısı yapıldı.

Suriye güçleri, ülkede muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’in yakınına asker yığarak, geniş çaplı bir operasyon hazırlığı yapıyor.