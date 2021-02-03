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BM'den Boğaziçi eylemleri açıklaması

03.02.2021 21:18 | Son Güncelleme:
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BM'den Boğaziçi eylemleri açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Alman vekil Jensen de "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde hükümetin izlediği tutuma uluslararası düzeyde de tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan bütün öğrencilerin ve protestocuların hemen serbest bırakılması çağrısında bulunuyor ve polisin aşırı güç kullanımına son vermesini talep ediyoruz" denildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türk hükümet yetkililerinin LGBT+ bireylere yönelik sözlerini de kınadı. Açıklamada, "Yetkililerin LGBT bireylere yönelik nefreti ve ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Alman vekil: "Göstericilerin yanındayız"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden gençlere, polisin yönelik tutumu Almanya'dan da tepkiler geldi.

Federal Meclis İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Gyde Jensen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi. Hür Demokrat Partili (FDP) siyasetçi, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'de bilimsel özgürlüğün muhafaza edilmesi için protesto gösterileri düzenliyor. Erdoğan TOMA/silahlı polisler gönderiyor ve LGBT düşmanlığının arkasına sığınıyor. Ancak biz göstericilerin yanındayız" ifadesini kullandı.

Yeşiller parti Milletvekili Cem Özdemir de protesto eylemlerine katılanlara yönelik tutumu eleştiren açıklamalarda bulundu. Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestocuların cesareti ve yaratıcılığı beni çok etkiliyor. Erdoğan'ın ise buna keskin nişancılarla karşılık vermesi akıl almaz. Alman hükümetinden, artık Türkiye'deki insanlarla dayanışma göstermesini bekliyorum" dedi. Cem Özdemir, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Berlin ziyareti sırasında İstanbul'da 200'den fazla göstericinin de gözaltına alındığını hatırlatarak, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer "Umarım bunu dile getirmiştir! NATO için de demokrasi ve hukukun üstünlüğü temel değerler" ifadesini kullandı.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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