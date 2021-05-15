BM’den Çağrı: ‘’Gazze ve İsrail’deki Çatışmaları Derhal Durdurun’’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail güvenlik güçleri ve Filistinliler arasında tırmanan gerginliği, Pazar günü yapılacak açık oturumda görüşecek. Kritik Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm taraflara çatışmaları derhal sonlandırma çağrısında bulundu. Guterres, gerilimin daha da tırmanması halinde çatışmaların tüm bölgeye yayılabileceğini söyledi. Guterres, İsrail ve Gazze’de süren ve giderek tırmanan çatışmaların büyük acı ve yıkıma neden olduğunu belirterek, ”Trajik bir şekilde aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar, sadece işgal altındaki Filistin bölgesi ve İsrail'de değil, tüm bölgede kontrol edilemez bir güvenlik ve insani krize daha neden olabilir” dedi. Genel Sekreter Guterres, tüm tarafların, çatışmanın derhal sona erdirilmesi amacıyla arabuluculuk çabalarının yoğunlaşmasına izin vermesi gerektiğini kaydederek, bölgede yalnızca sürdürülebilir bir siyasi çözümün kalıcı barışı sağlayacağı düşüncesini yineledi. Guterres, tüm taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duyma çağrısında bulundu.

“On binden fazla kişi yerinden oldu” BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de süren çatışmalarda binlerce kişinin yerinden edildiğini açıkladı. OCHA yetkilileri, tahminen en az on bin Filistinli’nin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiği, evlerini terk eden insanların barınma sorunu yaşadığı, okul ve camilerde kaldıkları belirtildi. Bölgede içme suyu ile sağlık hizmetlerinin elektriğe bağlı olduğu, ancak sistemin yakıtla çalıştığını ve Pazar günü de yakıtın biteceği kaydedildi. BM İnsani Yardım Bölge Koordinatörü Lynn Hastings, İsrailli yetkilileri ve Filistinli silahlı grupları, BM ve insani yardım ortaklarına yakıt, gıda ve tıbbi malzemeyle insani yardım personeli yerleştirmelerine derhal izin vermeleri çağrısında bulundu. Hastings, ”Tüm taraflar her zaman uluslararası insani ve insan hakları yasalarına uymalıdır” dedi. “Sivil kayıpların daha da artmasından endişeliyiz” BM Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı UNRWA Sözcüsü Jens Laerke "Siviller acı çekiyor. Bölgeye acilen yakıt göndermeliyiz. Önlem alınmazsa, yakıt önümüzdeki günlerde bitecek. Bu, elektrik dağıtımında önemli bir azalmaya neden olacak ve yine sağlık, su ve temizlik hizmetlerini etkileyecek" dedi.