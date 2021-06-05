BM’den Çevre Günü’nde ‘Ekosistemi 10 Yılda Onarma’ Çağrısı

Birleşmiş Milletler, önümüzdeki on yılın dünyanın ekosisteminin onarılmasına adanması kararı aldı. Genel Sekreter Antonio Guterres, konuyla ilgili konuşmaya 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden bir gün önce verdi.

Guterres, görüntülü mesajında, “Bilim bize, iklim krizinin önüne geçmek, ölümcül kirlilik dalgasını geri çevirmek ve tür kaybını sonlandırmak için, önümüzdeki 10 yılın son şansımız olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada biyoçeşitlilik kaybı, iklim dengesizliği ve kirliliğin, “üç çevresel acil durum” yarattığını söyleyen Guterres, çevresel farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Çevre Günü olarak belirlenen 5 Haziran öncesinde verdiği mesajda, “Bugünü yeni bir on yılın başlangıcı yapalım. Önümüzdeki on yıl, doğayla nihayet barıştığımız ve herkes için daha iyi bir geleceği güvence altına aldığımız bir dönemi olsun” dedi.

Ekosistemin hızlı bir şekilde, “geri dönüşü olmayacak” bir noktaya ilerlediğinin de altını çizen Guterres, bu çevresel kriz nedeniyle 3 milyar 200 milyon kişinin, yani “dünya nüfusunun yüzde 40’ının” şimdiden ciddi bir risk altında olduğunu belirtti.