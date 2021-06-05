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BM’den Çevre Günü’nde ‘Ekosistemi 10 Yılda Onarma’ Çağrısı

05.06.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler önümüzdeki on yılın dünyanın ekosisteminin onarılmasına adanması kararı aldı. Genel Sekreter Antonio Guterres, konuyla ilgili konuşmaya 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden bir gün önce verdi

BM’den Çevre Günü’nde ‘Ekosistemi 10 Yılda Onarma’ Çağrısı

Birleşmiş Milletler, önümüzdeki on yılın dünyanın ekosisteminin onarılmasına adanması kararı aldı. Genel Sekreter Antonio Guterres, konuyla ilgili konuşmaya 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden bir gün önce verdi.

Guterres, görüntülü mesajında, “Bilim bize, iklim krizinin önüne geçmek, ölümcül kirlilik dalgasını geri çevirmek ve tür kaybını sonlandırmak için, önümüzdeki 10 yılın son şansımız olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada biyoçeşitlilik kaybı, iklim dengesizliği ve kirliliğin, “üç çevresel acil durum” yarattığını söyleyen Guterres, çevresel farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Çevre Günü olarak belirlenen 5 Haziran öncesinde verdiği mesajda, “Bugünü yeni bir on yılın başlangıcı yapalım. Önümüzdeki on yıl, doğayla nihayet barıştığımız ve herkes için daha iyi bir geleceği güvence altına aldığımız bir dönemi olsun” dedi.

Ekosistemin hızlı bir şekilde, “geri dönüşü olmayacak” bir noktaya ilerlediğinin de altını çizen Guterres, bu çevresel kriz nedeniyle 3 milyar 200 milyon kişinin, yani “dünya nüfusunun yüzde 40’ının” şimdiden ciddi bir risk altında olduğunu belirtti.

Ormanların yok olması, nehir ve okyanusların kirlenmesi ve sürdürülemez tarım yöntemlerinin getirdiği olumsuzluklardan insanların sorumlu olduğuna vurgu yapan Guterres, “Neyse ki Dünya dirençli” dedi.

Guterres açıklamasında, çevresel krizin yarattığı hasarın onarılması için toplumların yeniden ağaç dikme kampanyaları başlatmaları, nehir ve denizleri temizlemeleri ve çevre dostu kentler yaratmaları gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri bunun oldukça zor bir iş olduğunun da altını çizdi ve tüm hükümet yetkililerine, özel sektöre, sivil topluma ve bireylere seslenerek, “küresel bir eylem çağrısı” yaptı.

BM Çevre Programı’nın yeni bir raporuna göre, insanlar doğanın sürdürülebilir bir şekilde sağladığı kaynakları (doğanın yenileyebileceğinden) 1,6 kat daha fazla tüketiyor ve bu da ekosistemde bozukluklara neden oluyor.

Söz konusu raporda, şu an harekete geçilmesi halinde çevre krizinin yarattığı hasarın onarılabileceği savunuluyor.

Guterres de mesajında, harekete geçilmemesi durumunda gelecek nesillerin sağlık ve güvenliğinin tehdit altında kalacağını söyledi.

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