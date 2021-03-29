BM'den Çin'deki Uygur kampları ile ilgili açıklama

BM bu şirketler arasında ünlü markaların da bulunduğunu açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, uluslararası şirketlerin dolaylı olarak Çin'deki Uygurların maruz bırakıldığı zorla çalıştırılma uygulaması ile bağlantılı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Cenevre'de açıklama yapan 16 uzman, Uygurların zorla tutulduğu ve çalıştırıldığı kamplardan edindikleri bilgilerle bu sonuca vardıklarını belirtti. BM uzmanlarına göre, 150'den fazla Çinli ve yabancı şirket Uygurlara yönelik ağır insan hakları ihlâlleri ile dolaylı olarak bağlantılı. Ünlü markaların da bu şirketler arasında bulunduğunu belirten uzmanlar, bunların hangi markalar olduğu konusunda ise açıklama yapmadı. BM uzmanları şüphelenilen bütün şirketleri tedarik zincirlerini kontrolden geçirmeye çağırdı.

Uzmanlar öte yandan, 13 ülkenin yönetimine kendi ülkelerinde faaliyette bulunan şirketlerin üretim süreçlerinde insan haklarına riayet ettiklerinin güvence altına alınması çağrısı yaptıklarını belirtti.

BM uzmanlarının açıklamasına göre çok sayıda Uygur tarımda, tekstilde, otomobil ve teknoloji sektörlerinde insani barınma koşullarından mahrum şekilde zorla çalıştırılıyorlar. Birçok Uygur'un başka eyaletlere götürüldüğünü belirten BM uzmanları, burada keyfi gözaltı, insan ticareti, zorla çalıştırılma ve köleleştirme ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.