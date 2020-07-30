BM'den çocuklar için kurşun zehirlenmesi uyarısı

Kurşun zehirlenmesine özellikle yanlış geri dönüştürülen kurşun asit aküler neden oluyor.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çevre örgütü Pure Earth ile hazırladığı "Zehirli Gerçek: Çocukların kurşun kirliliğine maruz kalması bir neslin geleceğini baltalıyor" başlıklı raporda dünya çapında çocukların "çok büyük ve daha önce görülmemiş" bir boyutta kurşun zehirlenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda, dünya genelinde her üç çocuktan birinin veya diğer bir deyişle yaklaşık 800 milyon çocuğun kanında desilitre başına en az 5 mikrogram kurşun olduğu belirtildi. Rapora göre, tehlike altındaki çocukların yaklaşık yarısı Güney Asya'da yaşıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, kurşunun çocukların gelişimini olumsuz etkilediği, hatta ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Bugün New York'ta açıklanan ve türünün ilk örneği olan raporda, kurşunun çocukların beyinlerine tedavisi mümkün olmayan düzeyde zarar veren güçlü bir nörotoksin (sinir sistemini etkileyen zehir) olduğu belirtiliyor. Rapora göre, bebeklerin ve çocukların gelişimlerini tamamlamasına fırsat vermeden beyinlerinde hasara yol açan kurşun, ömür boyu nörolojik, bilişsel ve fiziksel rahatsızlıklara neden oluyor. Raporda ayrıca kurşunun, bebekler ve beş yaşından küçük çocuklar için bilhassa yıkıcı etkileri olduğu ortaya konuyor.