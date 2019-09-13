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BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, Kıbrıs meselesinin çözümü için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lute, Akıncı'ya mektup gönderdi.

Lute, mektubunda, Kıbrıs meselesinin çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle Akıncı'ya teşekkür etti.

En kısa zamanda yeniden görüşme arzusunu da aktaran Lute, mektubunda, "Oldukça yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Akıncı Lute

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