BM'den Dağlık Karabağ'da savaş suçu uyarısı

Ermenistan Başbakanı ise "yabancı savaşçı" iddialarının uluslararası araştırılmasını istedi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan ve Azerbaycan'a savaş suçu işlememe konusunda uyarıda bulundu. Bachelet Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her iki tarafın da sivillerin ölümü ile sivillere ait altyapının hasar görmesini engelleme veya asgari düzeye indirme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Bunun yerine evler yıkılıyor, caddeler moloz yığınına dönüşüyor ve insanlar ya kaçmaya zorlanıyor ya da bodrum katlarında güvenlik arıyor" diyen Bachelet, yerleşim merkezlerine yönelik bu tür "gelişigüzel" saldırıların savaş suçu oluşturabileceğini söyledi. Bachelet, her iki tarafın da yerleşim yerlerine, okullara ve hastanelere yönelik saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Bachelet, çatışmaların Eylül ayı sonunda yeniden başlamasının ardından 40 bin Azeri'nin yerlerinden edildiğini ve 90 bin kadar Ermeni'nin de Dağlık Karabağ'dan kaçarak Ermenistan'a gittiğini belirtti.