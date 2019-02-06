BM'den DEAŞ raporu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu DEAŞ raporunda, ''DEAŞ, Irak ve Suriye'de gizli bir ağa dönüştü, küresel tehdit olmaya devam ediyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği, Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve henüz yayımlanmayan raporda, DEAŞ'ın küresel bir tehdit olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

BM Terörle Mücadele Komitesi, Yaptırım Denetleme Mekanizması, diğer BM ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan raporda, ''DEAŞ, Irak ve Suriye'de gizli bir ağa dönüştü, küresel tehdit olmaya devam ediyor. Serbest bırakılan yabancı savaşçıların geri dönmesi ve yer değiştirmesi bu tehdidi artırıyor.'' ifadesi kullanıldı.

DEAŞ'ın hala Ebubekir el-Bağdadi tarafından yönetildiği ancak üst düzey yöneticilerinin dağıldığı vurgulanan raporda, örgütün yerel operasyonlara öncelik verdiği Irak'ta gizli bir ağa dönüştüğü, geçiş, uyum ve güçlenme aşamasında olduğu, il düzeyinde hücrelerini organize ettiği belirtildi.