HABER

BM'den "dine dayalı zulmün son bulması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Dünya, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyan ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmeli"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" vesilesiyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, dinleri ya da inançları nedeniyle saldırıya uğrayanların sayısında artış olduğuna işaret ederek, buna "dur" demenin zamanının geldiğini vurguladı.

"Dünyanın, Yahudi düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlar ve diğer dini gruplara zulmün son bulması için harekete geçmesi" gerektiğini kaydeden Guterres, "Hepimizin birbirimizi gözetme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

- "Irkçılık, barışı tehdit ediyor"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Güvenlik Konseyinde "Uluslararası Din ve İnanç Temelinde Şiddet Eylemleri Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla yapılan gayriresmi toplantıya Cenevre'den video konferans yoluyla katıldı.

Bachelet, dünya genelinde artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve dine dayalı hoşgörüsüzlüğün hayatları, demokrasiyi ve barışı tehdit ettiğini belirterek, farklılıklar kabul edilmezse dünyada barışın olamayacağını kaydetti.

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Nakliye maliyeti üreticinin en büyük derdiNakliye maliyeti üreticinin en büyük derdi
’E-bağış’ın gelişmesi ile milyonlarca insanın hayatı değişiyor’E-bağış’ın gelişmesi ile milyonlarca insanın hayatı değişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet din inanç

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.