BM'den dokunulmazlığı kaldırın çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ortadan kaybolması" ve "muhtemel yargısız infazına" ilişkin tüm bilgileri açıklamaya davet etti.

Bachelet, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan söz konusu dokunulmazlıktan acilen feragat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuka göre, zorla ortadan kaybetme ve yargısız infaz çok ciddi bir suçtur ve dokunulmazlık, yaşanan olayın ve sorumluların soruşturulmasını engellemek için kullanılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın "ortadan kaybolması" ve "muhtemel yargısız infazına" ilişkin tüm bilgileri açıklaması için Suudi Arabistan'a çağrı yapan Bachelet, Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililerin konsoloslukta inceleme yapılmasına ilişkin yaptığı anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

