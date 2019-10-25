BM'den dünya genelindeki gösterilere ilişkin açıklama

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Şili, Irak, Lübnan, Bolivya, Gine, Ekvator ve Hong Kong'daki son dönemdeki protestolar arasında ortak bağlantı bulunduğunu bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, son günlerde dünyanın farklı bölgelerinde patlak veren protestolara ilişkin konuştu.

Şili, Irak, Lübnan, Bolivya, Gine, Ekvator ve Hong Kong'da halen protestoların devam ettiğini anımsatan Shamdasani, 2019'un ilk aylarında Cezayir, Nikaragua, Malavi, Rusya, Sudan ve Zimbabve ile Fransa, İspanya ve İngiltere de dahil bazı Avrupa ülkelerinde benzer protestolar gerçekleştiğini söyledi.

Shamdasani, bu protestoların arkasındaki nedenlerin karmaşık ve çeşitli olmakla birlikte, protestolar arasında ortak bağlantı bulunduğunu vurguladı.

"Özellikle sosyo-ekonomik koşullar başta olmak üzere yolsuzluk, eşitsizlik, zengin ile fakir arasındaki farkın giderek açılmasından dolayı halklar öfkeli ve bıkmış durumda." diyen Shamdasani, bazı gösterilerin hükümetlerin müdahalesi veya güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanması nedeniyle daha da büyüdüğünü kaydetti.