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BM'den dünya genelindeki gösterilere ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Şili, Irak, Lübnan, Bolivya, Gine, Ekvator ve Hong Kong'daki son dönemdeki protestolar arasında ortak bağlantı bulunduğunu duyurdu - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "Protestolar arasında ortak bağlantı var" - "Özellikle sosyo-ekonomik koşullar başta olmak üzere yolsuzluk, eşitsizlik, zengin ile fakir arasındaki farkın giderek açılmasından dolayı halklar öfkeli ve bıkmış durumda"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Şili, Irak, Lübnan, Bolivya, Gine, Ekvator ve Hong Kong'daki son dönemdeki protestolar arasında ortak bağlantı bulunduğunu bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, son günlerde dünyanın farklı bölgelerinde patlak veren protestolara ilişkin konuştu.

Şili, Irak, Lübnan, Bolivya, Gine, Ekvator ve Hong Kong'da halen protestoların devam ettiğini anımsatan Shamdasani, 2019'un ilk aylarında Cezayir, Nikaragua, Malavi, Rusya, Sudan ve Zimbabve ile Fransa, İspanya ve İngiltere de dahil bazı Avrupa ülkelerinde benzer protestolar gerçekleştiğini söyledi.

Shamdasani, bu protestoların arkasındaki nedenlerin karmaşık ve çeşitli olmakla birlikte, protestolar arasında ortak bağlantı bulunduğunu vurguladı.

"Özellikle sosyo-ekonomik koşullar başta olmak üzere yolsuzluk, eşitsizlik, zengin ile fakir arasındaki farkın giderek açılmasından dolayı halklar öfkeli ve bıkmış durumda." diyen Shamdasani, bazı gösterilerin hükümetlerin müdahalesi veya güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanması nedeniyle daha da büyüdüğünü kaydetti.

- Şili'ye üç insan hakları yetkilisi görevlendirildi

Shamdasani, acil durum ilan edilen Şili'de, son günlerdeki protestolar, insan hakları ihlalleri ve istismarlarına yönelik raporları yakından takip ettiklerini anlatarak, "Devlet güvenlik güçleri tarafından güç kullanımıyla ilgili, uluslararası norm ve standartların ihlal edildiğine dair Ofisimize iddialar ulaştı. Ayrıca üçüncü taraflarca suç işlendiğine dair raporlar aldık." diye konuştu.

Shamdasani, Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, "şiddet" iddialarını incelemek üzere 28 Ekim-22 Kasım'da Şili'ye üç insan hakları yetkilisini göndereceği bilgisini paylaştı.

Yetkililerin, başkent Santiago'da görev yapacağını belirten Shamdasani, bununla birlikte diğer şehirleri de ziyaret edeceklerini söyledi.

- Bolivya endişesi

Bolivya'da geçen pazar günü yapılan seçimlerin ardından başlayan şiddet ve aşırı güç kullanıldığına ilişkin haberlerden kaygı duyduklarını belirten Shamdasani, Suçla Mücadele Özel Kuvvetlerine göre, çatışmalarda en az 80 kişinin gözaltına alındığını, 19 polis memurunun ve az 8 sivilin yaralandığını ifade etti.

- Irak'ta 157 kişi öldü

Shamdasani, Irak'taki genç nüfusun işsizlik, temel hizmetlerin yetersizliği, yolsuzluk ve hükümetin başarısılıklarından dolayı 1 Ekim'de sokaklara çıkarak protestolara başladığını anımsatarak, 9 Ekim'e kadar süren gösterilerdeki şiddet olaylarından dolayı en az 157 kişinin öldüğünü ve 5 bin 494 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Irak'ta bugün büyük gösterilerin yapıldığını belirten Shamdasani, taraflara "sükunet" çağrısında bulundu.

- Gine'de 9 ölü

Shamdasani, Gine'deki OHCHR bürosunun ülkede 14 Ekim'de başlayan protestoları yakından takip ettiğini ve yetkili makamlarla diyalog halinde bulunduklarını söyledi.

Ülkedeki protestolarda en az 9 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını belirten Shamdasani, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı güç kullanırken uluslararası norm ve standartları ihlal ettiğini vurguladı.

- Lübnan'da son yılların en büyük gösterileri

Shamdasani, Lübnan'da ise Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan reform paketine rağmen, ülkenin 10 yıldan uzun süredir en büyük protesto gösterilerine sahne olduğunu dile getirdi.

Lübnan'da 17-24 Ekim'de 4 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiğini aktaran Shamdasani, yaralanan yüzlerce göstericinin de Lübnan Kızılhaçı tarafından tedavi edildiğini kaydetti.

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BM Dünyadaki protestolar OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani:

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