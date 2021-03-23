BM'den Erdoğan'a "çekilme kararını geri al" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri alma çağrısı yaptı.

Sözcü Liz Throssell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'ye sözleşmeden çekilme kararını geri alma, sivil toplum ve kadın gruplarıyla istişareler yürütme, Türkiye'deki tüm kadınlar ile kızların güvenliğini ve haklarını desteklemeye ve korumaya dönük somut çaba gösterme çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Throssell, kadınları hedef alan her türlü şiddetle mücadale edilmesini öngören sözleşmeden çekilme kararının mecliste görüşülmeden, kadın hakları savunucuları ve sivil toplumla tartışılmadan alınmasını eleştirdi, bunun aynı zamanda Türkiye'deki kamusal alanın daralmasının bir göstergesi olduğuna, siyasi karar alma süreçlerine anlamlı ve demokratik katılımın yokluğuna da ışık tuttuğuna işaret etti.

Türkiye'nin İstanbul'da kabul edilen sözleşmenin müzakerelerinde aktif bir rol üstlendiğine, hatta sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu, çekilme kararını daha da şoke edici kılıyor" denildi.