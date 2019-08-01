BM’den Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırılarına ilişkin soruşturma

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırılarına ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’de hastanelere gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin inceleme başlatılacağını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi üyesi İngiltere, Fransa, ABD, Almanya, Belçika, Peru, Polonya, Kuveyt, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, 14 bölgeye yapılan saldırıların incelenmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e soruşturma başlatma çağrısında bulunmuştu.

