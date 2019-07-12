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BM'den Esed rejimine "İdlib" kınaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:35 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi, başta İdlib'de olmak üzere Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivil yerleşimlere yasaklanmış silahlarla hava saldırılarını, açlık ve kuşatmayı savaş aracı olarak kullanmasını kınayan tasarıyı kabul etti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, başta İdlib'de olmak üzere Beşşar Esed rejiminin Suriye'de sivil yerleşimlere yasaklanmış silahlarla hava saldırılarını, açlık ve kuşatmayı savaş aracı olarak kullanmasını kınadı.

Konseyin BM Cenevre Ofisi'nde devam 41. oturumunun son gününde, Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Fas, Hollanda ve Katar'ın birlikte sunduğu Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşüldü.

Tasarı adına söz alan ülkeler, Suriye'de Esed rejiminin insan hakları ihlallerine yoğun şekilde devam ettiğini, sağlık kuruluşları ve okulların bombalandığını, özellikle İdlib'e yönelik saldırılarda nisan ayından bu yana en az 350 sivilin yaşamını kaybettiğini ve 300 binden fazla sivilin de yerinden edildiğini vurguladı.

47 üyeli konseyde yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada, tasarı 26 lehte, 7 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edildi. Çin, Mısır, Irak, Küba, Eritre, Filipinler ve Somali oylamada aleyhte oy kullanırken, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Bangladeş, Nijerya ve Tunus gibi ülkeler ise çekimser kaldı.

Kabul edilen tasarının pek çok maddesinde Suriye'de rejimin yaptığı özellikle sivil ve sivil unsurlara yönelik hak ihlallerinin "en güçlü şekilde kınandığı" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Tasarıda, başta İdlib'de olmak üzere Esed rejiminin Suriye'de sivil yerleşim bölgelerine kullanımı yasaklı silahlarla hava saldırıları, açlık ve kuşatmayı savaş aracı olarak kullanması sert şekilde kınandı.

Rejimin İdlib'e yönelik saldırlarının sivil kayıplara yol açmasından derin kaygı duyulduğu vurgulanan tasarıda yine rejimin ağır silahlarla ayrım gözetmeden nüfusun yoğun olduğu bölgeleri hedef alması, varil ve misket bombaları ve balistik füzeler kullanmasına da tepki gösterildi.

Tasarıda, başta BM üyesi ülkeler olmak üzere Uluslararası Suriye Destek Grubu'ndan ülkede geniş çaplı ateşkes ilan edilmesi ve siyasi sürece yönelik müzakerelerin desteklenmesi istendi.

Ayrıca rejime BM İnsan Haklarıyla tam işbirliği yapması ve Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonuna ülkeye derhal, sınırsız ve tam erişim izni verilmesi çağrısında bulunuldu.

24 Haziran'da başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumu bugün yapılan oylamalarla sona erdi.

- BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi olan ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konsey'de gözlemci statüsü bulunuyor.

47 üyesi bulunan BM organı, insan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanıyor. Konsey oturumları sırasında karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Konseyi Esed rejimi kınama Suriye

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