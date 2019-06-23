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BM'den Etiyopya'da yerel hükümete yönelik darbe girişimine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 23:28 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü: - "(BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres, Amhara eyaleti Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in yanı sıra diğer iki üst düzey ve askeri elemanın öldürülmesini şiddetle kınıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi esnasında bazı yöneticilerin yaşamını kaybetmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Etiyopya'da yaşanan şiddet olaylarından ve can kayıplarından dolayı derin endişe duyduğu vurgulandı.

"Guterres, Amhara eyaleti Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in yanı sıra diğer iki üst düzey ve askeri elemanın öldürülmesini şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Guterres'in ülkede itidal çağrısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, BM'nin karşılaşılan zorluklarda Etiyopya hükümetini desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

- Etiyopya'da darbe girişimi

Etiyopya başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde, dün akşam saatlerinde silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı ve girişimin bastırıldığı açıklanmıştı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirilmişti.

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