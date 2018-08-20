HABER

BM'den Filistin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

BM'den Filistin açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Filistinlilerin şiddet, tehdit, mal varlığı ve gelir kaybı, uluslararası insani ve insan hakları kanunlarının çeşitli ihlallerine maruz kalmaya devam ettiğini ve bölgeye desteğin süreceğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Genel Kurulu'na sunduğu Filistin raporunun detaylarını paylaştı.

Dujarric, Guterres'in, sunduğu raporda 50 yıllık İsrail askeri işgalinin ardından Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinlilerin şiddet, tehdit, mal varlığı ve gelir kaybı, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları kanunlarının çeşitli ihlallerine maruz kalmaya devam ettiğini aktardığını kaydetti.

Sözcü Dujarric, raporda, BM'nin zor durumdaki Filistinlileri korumaya devam edeceğinin ifade edildiğini, sahadaki BM kuruluşlarının finansal zorluklar yaşadığına dikkat çekilerek, üye ülkelerin desteğe çağrıldığını da söyledi.

Öte yandan Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in de Gazze Şeridi'ndeki acil durum hizmetlerinin devam edebilmesi için üye ülkeleri fon sağlamaya çağırdığını ifade etti.

Dujarric, temel hizmetlerin bölgede yıl sonuna kadar devam edebilmesi için 4 buçuk milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TBMM Başkanı Yıldırım Çamlıca Camii ve Kule inşaatını incelediTBMM Başkanı Yıldırım Çamlıca Camii ve Kule inşaatını inceledi
Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesiSevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.