BM'den Filistin'in G77+Çin Grubu'nun başkanlığına destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in gelecek yıl, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren kararı kabul etti.

Filistin'in başkanlığına ilişkin karar tasarısına BM Genel Kurulunda yapılan oylamada 146 üye "evet" dedi, ABD, İsrail ve Avustralya karşı çıktı. 193 üyeli Genel Kuruldaki oylamada 15 ülke çekimser kaldı, 29 ülke ise oy vermedi.

Kararla, BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu adına açıklama yaparken, teklifler sunarken üye ülke gibi hareket edebilecek ve cevap verme hakkını kullanabilecek.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Filistin, G77+Çin Grubu çıkarlarını temsil etmek, savunmak ve bu güvene layık olduğunu kanıtlamak için hiçbir çabayı boşa çıkarmayacak.'' dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımadığını ve bu oylamaya da karşı çıktığını belirtti.