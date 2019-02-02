BM'den Filistinlilerin korunması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararına ilişkin, "Genel Sekreter, El Halil'deki Filistinlilerin korunması için bir anlaşmaya varılmasını ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dujarric, İsrail'in TIPH kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antonio Guterres'in, El Halil'de çatışmaların önlenmesine ve Filistinlilerin korunmasına katkıda bulunan Türkiye'den de gözlemcilerin yer aldığı beş ülkeye ''minnettar'' olduğunu belirtti.
TIPH'nin çatışmaları önleme konusunda uzun süredir devam eden değerli katkılarına dikkati çeken Dujarric, ''Genel Sekreter, El Halil'deki Filistinlilerin korunması için bir anlaşmaya varılmasını ümit ediyor.'' ifadesini kullandı.
Dujarric, İsrail-Filistin sorununun ise iki devletli çözümle mümkün olduğunu kaydetti.
İsrail, görev süresi geçen ay sona eren El Halil kentindeki TIPH'nin, görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.
Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor.
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