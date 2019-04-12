BM'den Fransa'ya konut eleştirisi

Ülkede konut ve acil barınma ile ilgili yasaların uygulamasında ciddi sorunların yaşandığının altını çizen Farha, barınma konusunda acil numaralara yapılan aramaların yüzde 40'ının sonuçsuz kaldığını ve barınma merkezlerinde yer kalmadığını kaydederek, "Dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahip bir ülkenin hükümeti neden (evsizlerin ve kötü barınma koşullarında yaşayanların) ihtiyaçlarını karşılayamıyor?" diye konuştu.

Farha, Fransa'nın evsizlere ve kötü barınma koşullarına karşı yürüttüğü siyasetin çelişkilerle dolu olduğunu vurguladı.

Fransa'nın konut politikası üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere bu ülkeye 10 günlük ziyaret gerçekleştiren Farha, incelemeleri hakkında açıklama yaptı.

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Konut Edinmede Ayrımcılığa Karşı Özel Raportörü Leilani Farha, Fransa'nın evsizlere ve kötü barınma koşullarına karşı yürüttüğü siyasetin çelişkilerle dolu olduğunu bildirdi.

Evsizler konusunda çalışmalar yapan birçok derneğe göre geçen yıl sokaklarda yaşayan 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki 800 derneğin çatı kuruluşu Dayanışma Aktörleri Federasyonundan ocak ayında yapılan açıklamada, aşırı soğukların etkili olduğu son günlerde ülkenin çok sayıda şehrinde binlerce evsizin, kendilerine hükümet tarafından barınacak bir merkez tahsis edilmediği için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, hükümetin evsizler için aldığı önlemlerin yetersiz kaldığının altı çizilirken, hükümetten acilen sokaklarda uyumak zorunda kalan ve hayati tehlikeleri bulunan kişilere acilen barınacak merkezlerin tahsis edilmesi istenmişti.

Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi, hayatını sokaklarda sürdürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

