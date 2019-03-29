Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze'de yarın düzenlenecek "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi taraflara daha fazla gerginliğe neden olacak olaylardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yarın düzenlenecek gösterilerde taraflara daha fazla gerginliğe neden olacak olaylardan kaçınmaları çağrısında bulunarak, can kaybı ve yaralanmalar yaşanmaması için gerekli ve yeterli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

OCHA Koordinatörü, "Geçen yıl Gazze'de çok ciddi can kaybı yaşanmıştı. Çocukların hayatını kaybetmesi ve yaralanması, en trajik olaylardandı." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinin mümkün olduğunca şiddet içermeyen araçlar kullanmayı gerektiren uluslararası hukuki yükümlülüklere uygun olması gerektiğini vurgulayan McGoldrick, Hamas yetkililerine de gösterilerin barışçıl niteliğini zedeleyecek olası şiddet olaylarına engel olmaları çağrısında bulundu.