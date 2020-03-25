BM'den göçmen akınıyla ilgili çağrı

Yunanistan, Pazar günü yaptığı açıklamada son 24 saatte sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan yaklaşık 10 bin kişinin engellendiğini duyurdu.

Baloch, AFP'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, devletlerin, sınırlarını korumaya hakkı olduğunu ancak bunu yaparken orantısız güç kullanmaktan kaçınmaları ve düzenli şekilde sığınma başvurusu yapılabilecek bir sistem kurmaları gerektiğini belirtti.

Bölge ülkelerini "aşırı" güç kullanımından sakınmaya davet eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Babar Baloch, sınırda tansiyonun düşürülmesi yönünde çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara engel olmaması üzerine Yunanistan sınırına akın eden göçmenlere yönelik tutumla ilgili çağrıda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Pazar günü birkaç saat içinde en az 500 kişi de deniz yoluyla Yunan adalarına ulaştı. Bir polis yetkilisi, Midilli'ye yedi botta 300, Samos'a dört botta 150, Sakız Adası'na ise iki botta 70-80 kişinin ulaştığını söyledi.

"Türkiye sayıyı abartıyor" suçlaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaşmıştı.

Atina ise Türkiye'nin yanlış sayı vererek göçmenleri Yunanistan'a gitmeye teşvik ettiğini öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türk makamlarının dezenformasyon kampanyası sürüyor. Gerçek: 10 bin insanın Yunan topraklarına girmesi engellendi" açıklamasında bulundu. Bakanlık, Yunanistan'a yasa dışı yolla girdikleri gerekçesiyle tutuklanan 73 göçmen hakkındaki hukuki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Bulgaristan: Tek bir göçmen girmedi

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov da Türkiye sınırında durumun sakin olduğunu söyledi. Karakaçanov, şu ana kadar tek bir göçmenin bile yasa dışı yolla Bulgaristan'a girmediğini belirtti.

Savunma Bakanı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un göçmen kriziyle ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/CÖ,HT

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