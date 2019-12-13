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BM'den Güney Sudan'daki partilere "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:30 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: - "Sadece siyasi bir çözüm bu krizi sona erdirebilir ve defalarca yerinden edilmiş kişilerin acısını dindirebilir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Güney Sudan'da iç savaşın patlak vermesinden 6 yıl sonra ülkedeki siyasi partilere, "kalıcı barışın sağlanması için kapsayıcı bir ulusal birlik hükümeti oluşturulması" çağrısında bulundu.

Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına rağmen ülkede kritik durumun sürdüğünü, milyonlarca Güney Sudanlının koruma ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Güney Sudan halkının uzun ömürlü barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Grandi, "Sadece siyasi bir çözüm bu krizi sona erdirebilir ve defalarca yerinden edilmiş kişilerin acısını dindirebilir." ifadesini kullandı.

Grandi, Güney Sudan'ın dünyanın en genç ülkesi olmasına rağmen, 2 milyondan fazla Güney Sudanlının komşu ülkelerde güvenlik arayışında olduğunu aktardı.

Ülkede de bir o kadar insanın yerinden edildiğine işaret eden Grandi, Güney Sudan'da Afrika'nın en büyük insani ve mülteci krizinin yaşandığını belirtti.

Grandi, Güney Sudan'da uzun süreli ve kalıcı barış sağlanması için tüm partilere, "kapsayıcı bir ulusal birlik hükümeti oluşturulması" çağrısı yaptı.

- 2013'te iç savaşa sürüklenmişti

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu taraflar, defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Geçen yıl yenilenen barış anlaşması kapsamında, tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurması planlanıyordu ancak en son açıklamaya göre, 100 gün daha erteleme yapılacağı belirtilmişti.

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BMMYK Filippo Grandi Güney Sudan Ulusal Birlik Hükümeti çağrısı

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