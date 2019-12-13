BM'den Güney Sudan'daki partilere "ulusal birlik hükümeti kurulması" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Güney Sudan'da iç savaşın patlak vermesinden 6 yıl sonra ülkedeki siyasi partilere, "kalıcı barışın sağlanması için kapsayıcı bir ulusal birlik hükümeti oluşturulması" çağrısında bulundu.

Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına rağmen ülkede kritik durumun sürdüğünü, milyonlarca Güney Sudanlının koruma ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Güney Sudan halkının uzun ömürlü barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Grandi, "Sadece siyasi bir çözüm bu krizi sona erdirebilir ve defalarca yerinden edilmiş kişilerin acısını dindirebilir." ifadesini kullandı.

Grandi, Güney Sudan'ın dünyanın en genç ülkesi olmasına rağmen, 2 milyondan fazla Güney Sudanlının komşu ülkelerde güvenlik arayışında olduğunu aktardı.

Ülkede de bir o kadar insanın yerinden edildiğine işaret eden Grandi, Güney Sudan'da Afrika'nın en büyük insani ve mülteci krizinin yaşandığını belirtti.

Grandi, Güney Sudan'da uzun süreli ve kalıcı barış sağlanması için tüm partilere, "kapsayıcı bir ulusal birlik hükümeti oluşturulması" çağrısı yaptı.