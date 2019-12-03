HABER

BM'den Hafter destekçilerinin Libya'daki saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 03:29 | Son Güncelleme

BM'den Hafter destekçilerinin Libya'daki saldırılarına kınama

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus ve Murzuk'ta düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

OCHA Libya Direktörü Yakub el-Hulu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneybatısındaki Es-Suvani bölgesi ile ülkenin güneyindeki Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesinde meydana gelen ve çoğu çocuk 16 kişinin yaşamını yetirmesine neden olan saldırıları kınadı.

Bu tür saldırıların bedelini çoğunluğunu çocukların oluşturduğu sivillerin ödediğini belirten Hulu, "Uluslararası insani hukukun açık şekilde çiğnenmesi anlamına gelen bu tür korkunç saldırılar nedeniyle dehşet duyduğunu" ifade etti.

Yakub el-Hulu, Libya'da çatışan taraflara uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının cuma günü Murzuk kentine, pazar günü de başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırılarında 14 çocuk ve 2 kadın yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Kahraman itfaiyeci genç kadını yanmaktan son anda kurtardı Kahraman itfaiyeci genç kadını yanmaktan son anda kurtardı
Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü

Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Habertürk ekranlarında gergin anlar! Fatih Altaylı canlı yayını terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

İzmir’de alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı

Kahraman itfaiyeci genç kadını yanmaktan son anda kurtardı

Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı

17 yaşındaki sürücü sokağı savaş alanına çevirdi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili Trakya Üniversitesi Hastanesi’nden açıklama

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var!

Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü

Çavuşoğlu Varhelyi ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.