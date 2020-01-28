BM'den "Hafter'e bağlı güçlerden hesap sorulsun" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), geçen temmuz ayında Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklarla Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmen ve mültecilerin kaldığı merkeze düzenlenen ve 53 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan saldırının sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMIL) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ortaklaşa hazırladığı yeni Libya raporu açıklandı.

Raporda, Tacura'daki merkeze düzenlenen saldırının geçen nisan ayında yeniden patlak veren Libya'daki çatışmaların "en ölümcüllerinden" olduğu vurgulandı.

Hava saldırısını düzenleyen savaş uçağının muhtemelen yabancı bir ülkeye ait olabileceğine işaret edilen raporda, göçmen ve mültecilere yönelik hava saldırısını yapan savaş uçağının Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba ait bir uçakla mı ya da Hafter'i destekleyen yabancı bir ülkeden uçakla mı gerçekleştirildiğinin belirsizliğini koruduğu bildirildi.

Raporda, hava saldırısı ile ilgili herhangi bir yabancı devletten bahsedilmemesine rağmen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'da hava saldırılarına karışmakla suçlanıyor.