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BM'den hava kirliliği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

BM, hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişinin yaşamını yitirdiği, Asya Pasifik bölgesindeki 4 milyar kişinin yüzde 92'sinin zehirli hava soluduğu uyarısında bulundu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), hava kirliliğinin dünyada her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğu, Asya Pasifik bölgesindeki yaklaşık 4 milyar kişinin yüzde 92'sinin sağlık için önemli riskler oluşturacak düzeyde zehirli hava soluduğu uyarısında bulundu.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) yeni raporunda, 25 maddeden oluşacak önlem paketiyle Asya'da 2030 yılı itibarıyla milyonlarca kişinin hayatının kurtarılabileceği ve 1 milyar kişinin temiz hava soluyabileceği bildirildi.

Raporda, alınacak önlemler "emisyon standartlarının yükseltilmesi, araçlar, enerji santralleri ile büyük ve küçük ölçekli endüstri üzerindeki kontrollerin yoğunlaştırılması, tarım ve kentsel alanlardaki katı atıkların yakılmasının azaltılması, orman yangınlarının önlenmesi, hayvan gübrelerinin uygun şekilde yönetilmesi, haneler için temiz enerji sağlanması ve toplu taşımacılığın iyileştirilmesi" şeklinde sıralandı. Bu önlemlerin, karbondioksitte yüzde 20'lik düşüş gerçekleştireceği, küresel metan gazı emisyonlarını yüzde 45 azaltacağı ve global ısınmanın üçte bir oranında azalmasını sağlayacağı vurgulandı.

Dünyada hava kirliliği yüzünden her yıl 7 milyon kişinin erken öldüğü ve bu ölümlerin yaklaşık 4 milyonunun Asya Pasifik'te yaşandığı bildirilen raporda, bölgede yaklaşık 4 milyar kişinin yüzde 92'sinin sağlık için önemli riskler oluşturacak düzeyde zehirli hava soluduğunun altı çizildi.

UNEP İcra Direktörü Erik Solheim, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "en temel ihtiyaç olan temiz havanın" dünyanın pek çok bölgesinde adeta lüks haline geldiğine işaret ederek "Bu sorunu çözmek için şimdi uygulayabileceğimiz çok sayıda denenmiş ve test edilmiş çözüm yolu var." ifadesini kullandı.

Solheim, BM raporundaki önlemlerin uygulanmasının sadece sağlık ve çevre konularına değil, aynı zamanda inovasyon, yeni iş alanlarının açılması ve ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağını belirtti.

Öte yandan, BM önlem paketinin uygulanmasının yıllık 300-600 milyar dolara mal olacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asya-Pasifik BM raporu hava kirliliği

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