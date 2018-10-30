BM'den hava kirliliği uyarısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), hava kirliliğinin dünyada her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğu, Asya Pasifik bölgesindeki yaklaşık 4 milyar kişinin yüzde 92'sinin sağlık için önemli riskler oluşturacak düzeyde zehirli hava soluduğu uyarısında bulundu.

BM Çevre Programı'nın (UNEP) yeni raporunda, 25 maddeden oluşacak önlem paketiyle Asya'da 2030 yılı itibarıyla milyonlarca kişinin hayatının kurtarılabileceği ve 1 milyar kişinin temiz hava soluyabileceği bildirildi.

Raporda, alınacak önlemler "emisyon standartlarının yükseltilmesi, araçlar, enerji santralleri ile büyük ve küçük ölçekli endüstri üzerindeki kontrollerin yoğunlaştırılması, tarım ve kentsel alanlardaki katı atıkların yakılmasının azaltılması, orman yangınlarının önlenmesi, hayvan gübrelerinin uygun şekilde yönetilmesi, haneler için temiz enerji sağlanması ve toplu taşımacılığın iyileştirilmesi" şeklinde sıralandı. Bu önlemlerin, karbondioksitte yüzde 20'lik düşüş gerçekleştireceği, küresel metan gazı emisyonlarını yüzde 45 azaltacağı ve global ısınmanın üçte bir oranında azalmasını sağlayacağı vurgulandı.