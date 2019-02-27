BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan ve Pakistan'a Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştüğünü ve her iki ülkeden yetkililerle çeşitli temaslarda bulunduğunu belirten Dujarric, "Taraflara tansiyonu düşürme ve bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için acil adım atmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.