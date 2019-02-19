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BM'den Hindistan ve Pakistan'a Keşmir için arabuluculuk teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Guterres, her iki tarafa da itidal göstermeleri, gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yapıyor ve arabuluculuk teklif ediyor"

BİRLEŞMİŞ MİLETLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan ve Hindistan'a, Keşmir'de yaşanan saldırının ardından artan gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yaptı ve arabuluculuk teklif etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlikten son derede endişe duyduklarını söyledi.

Dujarric, "Guterres, her iki tarafa da itidal göstermeleri, gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yapıyor ve arabuluculuk teklif ediyor." dedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ise BM Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup göndererek gerginliğin azaltılması için devreye girmesini istemişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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