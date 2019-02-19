BM'den Hindistan ve Pakistan'a Keşmir için arabuluculuk teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLETLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan ve Hindistan'a, Keşmir'de yaşanan saldırının ardından artan gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yaptı ve arabuluculuk teklif etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlikten son derede endişe duyduklarını söyledi.

Dujarric, "Guterres, her iki tarafa da itidal göstermeleri, gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yapıyor ve arabuluculuk teklif ediyor." dedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ise BM Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup göndererek gerginliğin azaltılması için devreye girmesini istemişti.