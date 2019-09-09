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BM'den Hindistan'a Keşmir tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu Cenevre'de başladı - BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "Hindistan Hükümeti'nin internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesi ile yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son eylemlerinin Keşmir'de insan hakları üzerindeki etkisi konusunda derinden endişe duyuyorum" - "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konularını ele aldı.

Keşmir'de son bir ayda tırmanışa geçen gerginliğe ilişkin ofisinin her iki taraftan da raporlar almaya devam ettiğini aktaran Bachelet, "Hindistan Hükümeti'nin internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesi ile yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son eylemlerinin Keşmir'de insan hakları üzerindeki etkisi konusunda derinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine yönelik insan haklarına saygı gösterme ve koruma çağrılarına devam edeceği mesajını vererek, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." diye konuştu.

- Suriye'de mayıstan bu yana 600 bin kişi yerinden edildi

Suriye'de özellikle İdlib ve Hama illerinde devam eden askeri gerginliğin sivilleri, okulları ve sağlık kuruluşlarını ciddi şekilde olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bachelet, 29 Nisan'dan bu yana binden fazla sivilin öldürüldüğünü bunların en az 300'ünün çocuk olduğunu dile getirdi.

Bachelet, sivil kayıpların ana sebebinin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırıları olduğunu vurguladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, bölgede mayıs ayı başından bu yana 600 bin sivilin yerinden edildiğinin kayıt altına alındığına dikkati çeken Bachelet, ayrıca 51 hastane, klinik ve ambulans noktasının rejimin saldıları nedeniyle zarar gördüğüne işaret etti.

İHK'nin 42'nci oturumunun ilk günü Bachelet'in farklı ülkelerdeki insan hakları durumlarına ilişkin hazırlanan raporları okumasıyla devam ediyor.

27 Eylül'e kadar devam edecek oturumda Yemen ve Myanmar'daki insan hakları sorunlarının kapsamlı ele alınması bekleniyor.

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