BM'den Hindistan'a Keşmir tepkisi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konularını ele aldı.

Keşmir'de son bir ayda tırmanışa geçen gerginliğe ilişkin ofisinin her iki taraftan da raporlar almaya devam ettiğini aktaran Bachelet, "Hindistan Hükümeti'nin internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesi ile yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son eylemlerinin Keşmir'de insan hakları üzerindeki etkisi konusunda derinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine yönelik insan haklarına saygı gösterme ve koruma çağrılarına devam edeceği mesajını vererek, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." diye konuştu.