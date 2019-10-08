HABER

BM'den Hollanda'ya "burka" eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 00:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'nın burka yasağının yarardan çok zarar getirdiğini belirtti

HAGUE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da 1 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan "burka" yasağını eleştirdi.

Achiume, ırkçılık konusunda hazırladığı ön raporuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'daki burka giyen az sayıda kadının yasak yürürlüğe girdiğinden itibaren daha çok tacize maruz kaldığını açıkladı.

Raportör Achiume, bu sebeple Hollanda'nın burka yasağının yarardan çok zarar getirdiğini belirtti.

Yasanın tartışılması sırasında kullanılan politik söylemin Müslüman kadınları daha çok hedef haline getirdiğine işaret eden Achiume, cinsiyet eşitliği konusunda kendisiyle gurur duyan bir ülke olan Hollanda'da bu tarz bir yasanın yerinin olmadığını vurguladı.

Achiume, yasağın ülkede daha da pekişen İslamofobi'yi yansıttığını dile getirdi.

Ülkede, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren "burka yasağı" kapsamında, kişilerin eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatması yasaklanmıştı.

- Hollanda Danıştayı yasayı tavsiye etmiyor

"Din özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Hollanda Danıştayınca tavsiye edilmeyen yasa, 2016'da Temsilciler Meclisi tarafından çoğunlukla kabul edilmişti.

Hollanda Senatosu da geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan tasarıyı onaylamıştı.

Geçen yıl Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları yasayı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"
Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldıHadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Tendayi Achiume BM BURKA Hollanda yasak

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ekim 2019 On Numara sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.