Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki olayların ve artan şiddetin endişe verici olduğunu belirterek, "İnsanların kendilerini ilgilendiren sorunlar ile hayatlarıyla ilgili kararlarda yer almasını sağlayacak mecralar oluşturmak, uzun vadeli siyasi istikrarın ve kamu güvenliğine ulaşmanın tek ve kesin yoludur." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bachelet'in, Hong Kong'da devam eden olaylarda son günlerde artan şiddetten endişe duyduğu, şiddetin her türlüsünü ve özel mülke yönelik saldırıları kınadığı belirtildi.

Hong Kong'daki yetkilileri ve halkı, sorunları barışçıl şekilde çözmeyi amaçlayan açık ve kapsayıcı bir diyaloğa girmeye davet eden Bachelet, "İnsanların kendilerini ilgilendiren sorunlar ile hayatlarıyla ilgili kararlarda yer almasını sağlayacak mecralar oluşturmak, uzun vadeli siyasi istikrara ve kamu güvenliğine ulaşmanın tek ve kesin yoludur." değerlendirmesinde bulundu.