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BM'den Hudeyde ateşkesini denetlemek için 75 gözlemci talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 02:05 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de varılan ateşkesin denetlenmesi için BM Güvenlik Konseyinden bölgeye 75 uluslararası gözlemci konuşlandırılması talebinde bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de liman kenti Hudeyde'de varılan ateşkesin denetlenmesi için BM Güvenlik Konseyinden bölgeye gözlemciler konuşlandırılmasını istedi.

AA muhabirinin BM'deki diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, geçen ay Yemen hükümeti ile Husiler arasında İsveç'in başkenti Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan Hudeyde'de ateşkes kararının desteklenmesi için BM Güvenlik Konseyinden bölgeye 75 uluslararası gözlemci gönderilmesi talebinde bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyi, geçen ay ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri yollanmasına ilişkin bir karar kabul etmiş ve bölgeye "üniformasız ve silahsız" gözlemciler gönderilmişti.

Diplomatik kaynaklara göre şu an Hudeyde'de "güvenlik sorunu" nedeniyle 16 gözlemciden oluşan küçük bir ekip bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyinin Guterres'in bu teklifinin, bugün BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in de Konseyi ateşkes hakkında bilgilendireceği oturumunda görüşmesi bekleniyor.

- Yemen'deki insani kriz derinleşiyor

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık 2018'de başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde Limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Ateşkes gözlemci Hudeyde Yemen

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