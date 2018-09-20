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BM'den "Hudeyde'deki 76 binden fazla aile sığınmacı oldu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

BM'den "Hudeyde'deki 76 binden fazla aile sığınmacı oldu" açıklaması

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde haziran ayından bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 76 binden fazla ailenin sığınmacı konumuna düştüğünü duyurdu.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan raporda, 1-18 Eylül tarihleri arasında yapılan insani durum incelemesinin sonuçları paylaşıldı.

Hudeyde merkezine doğru ilerleyişin artmasıyla çatışmaların büyüdüğü belirtilen raporda, 12 Eylül'de Hudeyde-Sana ana yoluna kadar gelen çatışmaların yolu kapattığı ve kullanımını son derece tehlikeli hale getirdiği kaydedildi.

"16 Kilometre" bölgesi, havaalanı çevresi ve sahil bölgelerinde yoğun sıcak çatışmaların yaşandığı aktarılan raporda, düne kadar Hudeyde'deki 76 bin 512 ailenin sığınmacı durumuna düştüğü ifade edildi.

Raporda, bu ailelerin evlerini terk edip Hudeyde'de çatışmaların olmadığı başka bölgelere ya da Yemen'in diğer kentlerine göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hudeyde ve Es-Salif limanlarının açık olduğu bilgisinin de paylaşıldığı raporda, bu iki limanın açık olmasının, gıda ve insani yardım malzemelerinin başkent Sana ve kuzeydeki diğer bölgelere ulaştırılması açısından zorunlu olduğu aktırıldı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Koalisyon güçleri, 17 Eylül'de de kenti Husi militanlardan temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Hudeyde Yemen

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