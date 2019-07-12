BM’den Husilerin 30 mahkumu idam kararına tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Husilerin hapishanelerinde bulunan 30 mahkumun için verdiği idam kararı hakkında endişe duyduklarını açıkladı.

Yemen’de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası vermesi üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, basın açıklaması yaparak idamlar konusunda endişeli olduklarını söyledi. BM’nin Cenevre’deki ofisinde konuşan Shamdasani, hakkında idam kararı verilenlerin arasında öğrencilerin, akademisyenlerin olduğunu belirtti. Sözcü, BM’nin bu kişilerin yasadışı olarak ve keyfi şekilde tutuklandığına dair güvenilir verilere sahip olduğunu aktardı.

